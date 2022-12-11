بسبب شبهات فساد تتعلق بدولة خليجية.. رئيسة البرلمان الأوروبي تجرد نائبتها من مهامها

وجردت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، السبت، نائبتها اليونانية، إيفا كايلي، من مهامها مؤقتاً بما في ذلك تمثيلها في الشرق الأوسط، على خلفية تحقيق يجريه القضاء البلجيكي "حول شبهات فساد على صلة بقطر"، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

وقال متحدث باسم رئيسة البرلمان الأوروبي: "في ضوء التحقيقات القضائية التي تقوم بها السلطات البلجيكية، قررت الرئيسة ميتسولا أن تعلق بمفعول فوري كل السلطات والواجبات والمهمات التي عهد بها إلى إيفا كايلي بوصفها نائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي".

وهذه هي أول عقوبة تصدر عن البرلمان الأوروبي في إطار هذه القضية التي تثير ردود فعل حادة في بروكسل بعد عملية لشرطة مكافحة الفساد في واحدة من أكبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وأوقف خمسة أشخاص بينهم إيفا كايلي، في بروكسل بعد 16 عملية تفتيش على الأقل في إطار تحقيق في شبهات حول دفعات مالية "كبيرة" من دولة خليجية للتأثير على قرارات أعضاء البرلمان الأوروبي.

ولم يذكر مكتب المدعي العام الاتحادي اسم الدولة لكن مصدراً قضائياً مطلعاً على الملف أكد لفرانس برس أنها قطر، كما كشفت من قبل صحيفة "لوسوار" وموقع "كناك" الإخباري.

وإيفا كايلي (44 عاماً) مذيعة تلفزيونية سابقة ومن شخصيات الحزب الاشتراكي الديمقراطي في بلدها، وهي تحمل مع 13 نائباً آخرين صفة نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي.

(د ع)