بسبب كورونا.. إيران تؤجل الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية

وذكر المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، عباس علي كدخدايي، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع "تويتر": "بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مكافحة فيروس كورونا اقترح وزير الداخلية تغيير وقت الدورة الثانية للانتخابات التشريعية، ونحن في مجلس صيانة الدستور وافقنا على ذلك".

وأوضح كدخدائي أن الدورة الثانية للانتخابات التشريعية، التي كان من المقرر إجراؤها يوم 17 نيسان، مؤجلة إلى 11 أيلول.

وتعدّ إيران من الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد إلى جانب الصين وإيطاليا، حيث سجلت في إيران حتى صباح الأحد 12729 مصاباً.

(ي ح)