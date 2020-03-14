بسبب كورونا.. الحكومة السورية تؤجل انتخابات مجلس الشعب

وذكرت صفحة الرئاسة السورية، في موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر المرسوم رقم 86 للعام 2020 القاضي بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث المحددة بموجب المرسوم رقم 76 لعام 2020 بتاريخ 13 نيسان/أبريل 2020 إلى يوم الأربعاء الواقع في 20 أيار/مايو 2020".

وزعم المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عدد الحالات التي تم حجرها صحياً نتيجة تفشي فيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية وصل إلى 113 حالة, فيما نفت الحكومة السورية ذلك وأكدت أنه لا إصابات حتى هذه اللحظة.

وأعلنت الحكومة السورية تعليق الدوام في الجامعات والمدارس والمعاهد التقانية العامة والخاصة ابتداء من يوم الغد 14/3 وحتى 2/4 من العام الجاري، وذلك لمواجهة فيروس كورونا.

كما قررت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا منع التجمعات وإغلاق المعابر الحدودية وتعطيل المدارس والمعاهد والجامعات، وذلك كإجراء احترازي لدرء خطر فايروس كورونا.

(ي ح)