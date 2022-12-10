بسبب حصار حكومة دمشق.. تعليق الدوام المدرسي والأعمال الخدمية في الشهباء لأسبوع آخر

تستمر حكومة دمشق في سياساتها الممنهجة على مقاطعة الشهباء، من خلال فرض حصار جائر ومنع دخول المحروقات والأدوية والمواد الغذائية إلى المنطقة.

ومنذ شهرين ونصف، تمنع قوات حكومة دمشق المتمركزة على الطريق الواصل بين حلب ـ الشهباء، والشهباء ـ منبج، دخول المواد الأساسية إلى المنطقة؛ ما أثر على حياة المهجّرين في المخيمات والمنازل شبه المدمرة.

وبعد تعليق الدوام الرسمي للمدارس لأسبوع؛ بسبب عدم توفر مادة المازوت، أعلنت اليوم هيئة التربية والتعليم لإقليم عفرين؛ تعليق الدوام المدرسي لأسبوع آخر للسبب ذاته.

وعن أعمال بلديات الشعب في الشهباء، بيّن عضو إدارة هيئة الإدارة المحلية لإقليم عفرين، محمد علو، في تصريح لوكالتنا، أن "أعمال بلديات الشعب في مقاطعة الشهباء لا تزال متوقفة؛ بسبب الحصار وفقدان مادة المازوت".

وأكد علو أن "لديهم استطاعة لتشغيل مولدات الكهرباء في قرى وبلدات مقاطعة الشهباء لـ 15 يوم فقط، وذلك بمعدل ساعتين ونصف كل 24 ساعة".

وأضاف علو "إن أعمال البلدية اقتصرت فقط، على تأمين مياه الشرب للأهالي، وأعمال النظافة كل أسبوع مرة، في قرى وبلدات الشهباء".

وطالب علو "القوى الدولية والمنظمات الحقوقية والدولية بالضغط على حكومة دمشق؛ لفك الحصار عن مقاطعة الشهباء".

(ج س/ ل م)

ANHA