بسبب حبس تركيا للفرات... نقص حاد بالمياه في مخيم كري سبي

تستمر دولة الاحتلال التركي بمنع تدفق مياه الفرات إلى الأراضي السورية منذ حوالي أكثر من 3 أشهر ونصف، مما أثر سلبًا على عمل مضخات الري والشرب في مناطق شمال وشرق سوريا التي تستجر مياهها من النهر.

ومع استمرار حبس المياه، تأثر عمل مضخة رفع تل السمن في الريف الشمالي لمدينة الرقة والتي ترفد مخيم كري سبي بالمياه، وذلك بعد خفض ساعات التشغيل فيها.

هذا ويقتصر عمل المضخة حاليًّا على تأمين مياه الشرب فقط، فهي تعمل 4 ساعات بعد 48 ساعة، وهي غير كافية لتأمين مياه الشرب للمخيم، وذلك مع قدوم فصل الصيف وكثرة الاستهلاك منها، حيث لاحظ مراسلو وكالتنا خلو الخزانات في المخيم من المياه بشكل كامل.

ويستجر مخيم كر سبي مياهه من مضخة رفع تل السمن عن طريق شبكة أنابيب موزعة على كافة قطاعات المخيم.

وفي لقاء لوكالتنا مع المُهجّرة شيرين حسو قالت إن "المياه مقطوعة عندنا منذ يومين، ولم يتم إبلاغنا قبل ذلك لنخزن على الأقل ما يكفينا للشرب".

فيما قال المُهجّر عبد الرحمن الحمد إن كافة المُهجّرين يعانون من أزمة خانقة بمياه الشرب، مضيفًا أنه في حال استمرار هذا الوضع لا يمكن لهم البقاء داخل المخيم.

وأضاف: "تركيا بعد أن هجّرتنا من مدننا وقرانا بعد احتلالها تحاربنا بقطع المياه عنا، ونحن نسكن المخيمات".

وطالب عبد الرحمن وشيرين الجهات المعنية بتأمين مياه الشرب لهم، وخصوصًا أنهم في فصل الصيف وبحاجة ماسة لها.

وتقف الإدارة عاجزة عن تدارك هذه المشكلة نظرًا لقلة الإمكانات المتاحة لديها، وذلك من خلال تأمين صهاريج متنقلة للتخفيف من هذه المشكلة.

هذا ويقطن مخيم كري سبي 3530 مُهجّرًا من مقاطعة كري سبي وريفها هجّرهم الاحتلال التركي بعد احتلال مدنهم وقراهم عقب عدوانه الذي شنه في الـ 9 من شهر تشرين الأول عام 2019.

(ج)

ANHA