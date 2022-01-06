بسبب استهدافها من قبل المرتزقة.. فرق الصيانة تعود دون إصلاح الكهرباء في أم الكيف

تسبب قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يوم أمس الأربعاء، على قرية أم الكيف غرب ناحية تل تمر، بخروج محطة كهرباء تل تمر عن الخدمة، جراء استهداف خط 66 ك.ف الذي يغذي المحطة بالتيار الكهربائي، بشكل مباشر.

وتوجهت صباح اليوم فرق الصيانة بالتنسيق مع القوات الروسية إلى مكان الضرر بين قرية أم الكيف والمناطق المحتلة لإصلاحه.

وأفاد مراسلنا أنه فور وصول فرق الصيانة برفقة المدرعات الروسية إلى المكان، قام مرتزقة الاحتلال التركي باستهدافهم بسلاح الدوشكا بشكل مباشر.

موضحاً أن "الاستهداف لم يتسبب بأي أضرار بشرية، إلا أن القوات الروسية وفرق الصيانة عادت أدراجها إلى قرية أم الكيف، لتجري القوات الروسية محادثات مع الاحتلال التركي ومرتزقته".

هذا، وأكد مراسلنا أن التنسيق فشل بين الجانبين، ما تسبب بعودة فرق الصيانة أدراجها دون أن يتم إصلاح الضرر التي تسبب به الاحتلال ومرتزقته.

وتعتبر هذه المرة الـ 20 التي يتم فيها استهداف شبكات الكهرباء في ناحية تل تمر من قبل الاحتلال ومرتزقته.

(د أ/ س ر)

ANHA