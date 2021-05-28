وأبلغت الولايات المتحدة الخميس موسكو بأنها لن تعود إلى اتفاقية الأجواء المفتوحة. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "انتهاكات روسيا قوضت" المعاهدة وأضافت أن روسيا لم تمتثل لبنود الاتفاق، لكن الأخيرة تنفي هذه المزاعم.

وتعطي معاهدة الأجواء المفتوحة لكل دولة موقعة حقّ القيام برحلات استطلاعية في أجواء دولة أخرى موقعة وتفرض عليها القبول بأن تقوم الدول الموقعة أيضاً بمثل هذه الرحلات في أجوائها، بهدف التحقق من أنشطتها العسكرية ومنشآتها الاستراتيجية.

وأعربت دول أوروبية عدة من بينها فرنسا وألمانيا وبلجيكا واسبانيا العام الماضي، عن أسفها لانسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة، مشيرةً إلى أنها تتشارك مع واشنطن مخاوفها بشأن عدم احترام موسكو لأحكام المعاهدة.

وأضافت واشنطن أن "الولايات المتحدة قررت عند انتهائها من مراجعتها للمعاهدة، أنها لن تسعى للانضمام إليها مرة أخرى، بسبب عدم اتخاذ روسيا أي إجراءات للعودة إلى الامتثال للمعاهدة".

وكانت واشنطن قد انسحبت من المعاهدة خلال رئاسة دونالد ترامب، لكن جو بايدن وصف الخطوة، عندما كان مرشحًا للرئاسة، بأنها "قصيرة النظر".

يأتي الإعلان الأمريكي مع الاستعداد لأول قمة بين بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة جنيف السويسرية في 16 حزيران/ يونيو.

(د ع)