بسبب انهياره النفسي أمام مقاومة الكريلا.. جندي تركي ينتحر في تل تانغيه

وحسب وكالة فرات للأنباء، فإن الجندي التركي أقدم على الانتحار في الـ 15 تشرين الأول الجاري في منطقة زندورا بمتينا فوق تل تانغيه، في دليل واضح على هزيمة جنود جيش الاحتلال التركي أمام المقاومة البطولية التي تبديها قوات الدفاع الشعبي في مناطق الدفاع المشروع وانهيارهم نفسياً.

مع العلم أن هذا الجندي قد تم جلبه كمرتزق للمشاركة في العمليات الاحتلالية، بعد هذه الحادثة في تل زندورا يتوضح أن نفسية الجنود الأتراك محطمة ومنهارة، مما دفع بالاحتلال التركي إلى استخدام الأسلحة الكيماوية ضد الكريلا التي منحها له حلفاؤه وشركاؤه الدوليون، حسب وكالة فرات للأنباء.

هذا، وتتواصل هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع منذ ستة أشهر، وخلال هذه المرحلة تلقت هزيمة نكراء وضربات موجعة، دون أن تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام في مناطق الدفاع المشروع.

(ف)