بسبب المخدرات.. اشتباكات عنيفة بين مرتزقة الاحتلال التركي في قرية الباسوطة

ونقل مراسلنا عن المصادر، قولها "إن اشتباكات عنيفة اندلعت قبل قليل، بين مجموعتين من مرتزقة "فرقة الحمزة" التابعة لجيش الاحتلال التركي على سفوح جبل الأحلام في قرية الباسوطة".

وأضاف "إن الاشتباكات اندلعت بين مجموعة المرتزق (حازم المرعي) ومجموعة المرتزق (أبو جابر). وبسبب خلاف بين هاتين المجموعتين على خلفية تهريب شحنة من المخدرات إلى داخل مقاطعة عفرين المحتلة، قادمة من المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق والميليشيات التابعة لإيران في بلدتي نبل والزهراء، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف المجموعتين من مرتزقة الاحتلال التركي".

(ج س/ ل م)

ANHA