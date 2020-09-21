بسبب الإقبال الكبير تمديد فترة التّسجيل للمسابقة الأدبيّة في الشّهباء

وتستمرّ الحملة الإعلانية لمسابقة شهيد غرزان الأدبية التي تُنظّم من قبل اتحاد مثقّفي عفرين وهيئة الشباب والرياضة في إقليم عفرين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وتوزيع منشورات ضمن مقاطعة الشهباء.

وكان اتحاد مثقفي عفرين وهيئة الشباب والرياضة قد أعلنا عن افتتاح باب التسجيل للمشاركة في المسابقة في دورتها الثانية حتى تاريخ 9 أيلول من العام الجاري، ولكن نتيجة الإقبال على المسابقة تمّ تمديد فترة التسجيل لغاية 15 تشرين الأول من العام الجاري.

هذا وقد انضمّ أكثر من 20 متسابقاً إلى المسابقة الأدبية بعدما قدّموا نتاجاتهم الأدبية التي تنوّعت ما بين (قصص قصيرة – مقالات – نثر – شعر).

كما أنّ اللجنة التحضيرية قد تمّ تشكيلها مؤخّراً، وهي تتألف من لجنة لمتابعة النتاجات باللغة الكردية مؤلفة من (عصمت حسن – زوزان محمد) وهما ضمن اتحاد مثقفي عفرين، واللجنة التي تتابع النتاجات باللغة العربية هم (أفستا إبراهيم – جمعة أحمد – محمد ويس)، وجميع أعضاء اللجنة هم من أعضاء وإداريّين في اتحاد مثقفي عفرين وهيئة الشباب والرياضة.

وعن المسابقة تقول الرئيسة المشتركة لاتحاد مثقفي عفرين أفستا إبراهيم لوكالتنا: "قمنا بتمديد فترة المسابقة نتيجة الإقبال على التسجيل في المسابقة، وسيتم تنظيم حفل توزيع الجوائز بعد الانتهاء من تقييم النتاجات واختيار الناجحة فيها".

كما أنّ اللجنة المشرفة على المسابقة تعمل على إخراج فيلم وثائقيّ عن حياة المناضل غرزان الذي استشهد خلال المرحلة الثانية من مقاومة العصر، وسيتمّ عرضه ضمن حفل توزيع الجوائز.

ومن المقرّر أن يتم تنظيم حفل توزيع الجوائز في أواخر شهر تشرين الأول.

(غ ع)

ANHA