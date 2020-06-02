بسبب اعتداء المرتزقة على فتاة  احتجاجات في المناطق المحتلة وأنباء عن إصابة مدنيين

أفاد مصدر من قرية التوخاز الكبيرة الواقعة شمال شرقي مدينة منبج، ويحتلها الجيش التركي ومرتزقته، أن عدداً من عناصر المرتزقة اعتدوا بالضرب على فتاة من القرية.

المصدر قال إن الأهالي احتجوا على ممارسات عناصر المرتزقة، وأضرموا النيران في أحد معاقل المرتزقة في القرية، وإن عناصر المرتزقة أطلقوا النار عليهم، مما أسفر عن إصابة امرأة وطفل، بحسب المصدر.

المصدر قال أيضاً إن الوضع يزداد تأزماً في المنطقة، وخاصة بعد إطلاق الرصاص الحي على المحتجين.

وأوضح أن حريقاً نشب في المحاصيل القريبة من مكان الحادثة، بسبب إطلاق مرتزقة الاحتلال التركي الرصاص.

(د ج)

ANHA