بريطانيا توقع اتفاقية أمنية جديدة مع السويد وفنلندا

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الأربعاء، إنه وافق على عقد اتفاقات جديدة مع السويد وفنلندا لتعزيز الأمن الأوروبي، وتعهد بدعم القوات المسلحة للبلدين في حالة تعرضها للهجوم، بحسب وكالة رويترز.

ومن المقرر أن يوقع جونسون على التصريحات الجديدة التي وصفتها بريطانيا بأنها "تغيير تدريجي في التعاون الدفاعي والأمني" خلال زيارتين للسويد وفنلندا يوم الأربعاء.

وقال جونسون في بيان "نحن ثابتون وواضحون في دعمنا لكل من السويد وفنلندا وتوقيع هذه الإعلانات الأمنية هو رمز للضمان الدائم بين بلدينا".

ومن المتوقع أن ينضم كلا البلدين إلى الناتو، لكنهما يشعران بالقلق من تعرضهما للخطر أثناء معالجة طلباتهما، الأمر الذي قد يستغرق ما يصل إلى عام.

كما تلقت السويد تأكيدات بالدعم من الولايات المتحدة وألمانيا.

(م ش)