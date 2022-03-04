بريطانيا تطالب باجتماع عاجل لمجلس الأمن بعد سيطرة موسكو على منشأة نووية في أوكرانيا

وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، الجمعة، أن المملكة المتحدة تطالب بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بعدما "هاجمت القوات الروسية محطة نووية في أوكرانيا" وفق ما نقلته شبكة الحرة.

وقالت في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، إن الهجوم "تهديد لأمن واستقرار أوروبا ويجب أن تتم محاسبة المسؤولين عنه".

يأتي ذلك في أعقاب قصف روسي، فجر الجمعة، على منشأة "زابوريزهزهيا" النووية جنوب أوكرانيا، وهي أكبر محطة تعمل بالطاقة النووية في القارة الأوروبية.

وكان رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، قال إن تصرّفات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "المتهوّرة" يمكن أن "تهدّد مباشرة سلامة أوروبا بأسرها"، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

(د ع)