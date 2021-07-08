بريطانيا تحذر من حرب أهلية في أفغانستان

وقال رئيس أركان الدفاع البريطاني نيك كارتر، متحدثاً بعد الإعلان عن مغادرة معظم الجنود البريطانيين لأفغانستان، إنه من "المعقول" أن تنهار الدولة في البلاد بدون القوات الدولية هناك، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف، إن أفغانستان يمكن أن تشهد حرباً أهلية مشابهة لما حصل لهذا البلد في التسعينيات، "حيث سترى ثقافة أمراء الحرب وقد ترى بعض المؤسسات المهمة مثل قوات الأمن منقسمة على أسس عرقية أو قبلية".

وأردف "إذا حدث ذلك، أعتقد أن طالبان ستسيطر على جزء من البلاد. لكن، بالطبع، لن يسيطروا على كل البلاد".

وفي سياق متصل قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، إن معظم القوات البريطانية انسحبت من أفغانستان، منهياً دورها الرسمي في صراع استمر عقدين وسط مخاوف من أن يؤدي رحيل الجنود الأجانب إلى حرب أهلية.

(م ش)