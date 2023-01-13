وفي كلمة لوزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية البريطانية، ليو دوكيرتي أمام البرلمان، قال إن "بريطانيا تدرس تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، لكنها لم تتخذ بعد قراراً نهائياً بهذا الشأن".

وخلال مناقشة للوضع في إيران، أمس الخميس دعا خلالها بعض الأعضاء إلى "حظر الحرس الثوري".

وقال دوكيرتي "سأكون مخطئاً إذا قدمت تكهنات بشأن نتيجة الدراسة التي تجريها الحكومة في الوقت الراهن لهذه القضية، وهي دراسة تجري بجدية".

وأضاف: "لكن، يمكنني القول إنني أعتقد أن الدعوات في جميع أركان هذا المجلس، والوحدة التي يتم بها توجيه هذه الدعوات من جميع الأطراف ستكون موضع اعتبار لدى الحكومة، وهذا أمر نأخذه بدرجة كبيرة من الاهتمام".

وفي حالة تصنيف الحرس الثوري الإيراني "جماعة إرهابية" فسيترتب على ذلك توصيف الانتماء له وحضور اجتماعاته وحمل شعاره في الأماكن العامة؛ بأنه جريمة جنائية في بريطانيا.

وتشهد إيران وروجهلات (شرق كردستان) منذ منتصف أيلول الماضي، احتجاجات عارمة؛ إثر مقتل الشابة الكردية جينا أميني (22 عاماً) بعد 3 أيام من توقيفها على يد "شرطة الأخلاق" بطهران، وهي الاحتجاجات التي قابلتها السلطات الإيرانية بقمع شديد، لعب فيه الحرس الثوري دوراً كبيراً.

(د ع)