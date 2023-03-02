بريطانيا منفتحة على كل الخيارات لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي

جاءت تصريحات الوزير البريطاني في لقاء لقناة "العربية الحدث"، اليوم الخميس، شدد فيها على "أن السلوك الإيراني الحالي عدواني ولا يتحلى بالمسؤولية، مشيراً إلى أن رفع طهران لمستويات التخصيب إلى 90% يؤكد أن هدفها ليس سلمياً".

وتطرق بن والاس إلى علاقة بلاده بالسعودية، حيث قال إنه فيما يتعلق بزيارته أمس إلى السعودية، فأوضح أنه بحث مع وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، ملفي اليمن وإيران، مؤكداً قوة العلاقات البريطانية السعودية.

وفي وقت سابق، أعلنت البحرية البريطانية، اليوم الخميس، "ضبط صواريخ إيرانية في مياه الخليج"، مرجحةً توجهها إلى اليمن.

ويذكر أن وزيري الدفاع السعودي والبريطاني اتفقا، يوم أمس على دراسة التعاون المستقبلي بشأن القدرات الجوية القتالية والمشاريع الصناعية المحتملة، وبأن وزير الدفاع السعودي ونظيره البريطاني التقيا في الرياض، الأربعاء، ووقعا "إعلان نوايا بشأن مشاركة المملكة العربية السعودية في برنامج القدرات الجوية المستقبلية (إف.سي.إيه.إس)".

(م ش)