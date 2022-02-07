بريفان خليل: قصف المدارس في الشهباء جزء من المخطط الممنهج للتغيير الديمغرافي

قصف جيش الاحتلال التركي قبل عدة أيام، مدرسة في قرية قرامل التابعة لمقاطعة الشهباء وألحق أضراراً جسيمة بها، ليحرم بذلك مئات الطلبة من الذهاب إلى المدرسة والتعلم.

وعلقت هيئة التدريب للمجتمع الديمقراطي الدوام الرسمي في بعض المدارس في القرى الواقعة بالقرب من خطوط التماس مع الاحتلال التركي ومرتزقته بمقاطعة الشهباء للحفاظ على سلامة الطلبة والكادر التدريسي.

في تصريح لوكالتنا أوضحت الرئيسة المشترك لهيئة التربية والتعليم في إقليم عفرين، بريفان خليل، أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته استهدفوا في الـ 3 من الشهر الجاري، المدرسة الابتدائية في قرية قرامل التابعة لناحية فافين وألحقت أضراراً كبيرة بها.

ذكرت بريفان في حديثها أنه قبل 4 أعوام وفي مثل هذه الأوقات كانت طائرات الاحتلال التركي تستهدف القرى والبلدات في مقاطعة عفرين، وتدمر البنى التحتية والمدارس بشكل خاص.

بينت بريفان أن الاحتلال التركي دمر 68 مدرسة في عفرين عبر الطائرات والقذائف المدفعية، وحوّل ما تبقى منها إلى أماكن لتعذيب سكان عفرين، وفرض على مدارس أخرى اللغة التركية، بعد منعها التعليم باللغة الأم، الكردية.

أضافت بريفان خليل "بعد تهجيرنا إلى مقاطعة الشهباء سارعنا من جديد إلى فتح المدارس والاستمرار في التعليم باللغة الأم، إلا أن الاحتلال التركي يستهدف المدارس ومحيطها بهدف منع توجه الطلبة إليها".

وكان الاحتلال التركي ومرتزقته قد ارتكبوا مجزرة بحق 8 أطفال أثناء خروجهم من المدرسة أواخر عام 2019 في ناحية تل رفعت بمقاطعة الشهباء.

أوضحت بريفان أن قذائف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته تؤثر سلباً على سير العملية التعليمية في مقاطعة الشهباء وخاصة في القرى القريبة من خطوط التماس مع الاحتلال التركي، لا سيما في قرى ناحية شيراوا التابعة لمقاطعة عفرين.

أشارت بريفان إلى أنهم يعلقون الدوام المدرسي أثناء القصف العشوائي على قرى مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا.

اختتمت الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في إقليم عفرين بريفان خليل، حديثها بالقول إن دولة الاحتلال التركي تهدف من خلال سياستها الممنهجة في استهداف المدارس والقطاع التعليمي، إلى القضاء على المجتمع ثقافياً وعلمياً، وقصف المدارس في مقاطعة الشهباء هي جزء من مخططها الذي تعمل عليه في مقاطعة عفرين المحتلة وتغيير ديمغرافيتها.

والجدير بالذكر أن هيئة التعليم أغلقت مدارس قرى "قرامل ـ الوردية ـ النيرابية ـ أم الحوش ـ أم القرى ـ حربل ـ بعض المدارس في ناحية تل رفعت ـ قراج وبعض المدارس في ناحية شيراوا" جراء اعتداءات وهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته.

(ك)

ANHA