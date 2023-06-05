بري يدعو إلى جلسة انتخاب رئيس للبنان في الـ 14 من حزيران الجاري

وأعلنتِ القوى السياسية المعارضة في لبنان، الأحد، ترشيح وزير المالية الأسبق جهاد أزعور، لمنصب رئاسة الجمهورية، لمنافسة مرشح “حركة أمل” و”حزب الله”، رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية.

وكان المرشح للرئاسة اللبنانية، ميشال معوض، أعلن في وقت سابق، سحب ترشحه للانتخابات الرئاسية لصالح الوزير السابق جهاد أزعور.

يذكر أن منصب رئيس الجمهورية اللبنانية شاغر منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، في 31 من تشرين الِأول الماضي، ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 11 جلسة نيابية مخصصة لهذا الشأن.

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