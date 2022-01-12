بروكسل تستضيف جلسة مفاوضات بين روسيا والناتو اليوم

ومن المقرر أن يبحث الوفد الروسي مع ممثلين عن حلف شمال الأطلسي، مقترحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول ضرورة تقديم الشركاء الغربيين ضمانات قانونية ملزمة لتخليهم عن فكرة توسع الناتو شرقاً، وضم أوكرانيا إلى الحلف، وإنشاء قواعد عسكرية في الجمهوريات السوفيتية السابقة، بحسب ما أفادته شبكة "روسيا اليوم".

تجدر الإشارة إلى أن الناتو قرر في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلغاء اعتماد 8 دبلوماسيين من البعثة الروسية لدى الحلف، وتقليص إجمالي الاعتمادات إلى 10 بعدما كانت 20، لترد روسيا بتعليق عمل بعثتها لدى الناتو اعتباراً من 1 تشرين الثاني/ نوفمبر، وإنهاء عمل بعثة الاتصال والمكتب الإعلامي التابعين للناتو في موسكو.

وعلى صعيد متصل، قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، في بيان على فيسبوك، تعليقاً على تصريحات المسؤولين الأميركيين: "نرفض رفضاً قاطعاً التصريحات الاستفزازية لكبار المسؤولين الأميركيين الهادفة إلى نسف عملية التفاوض بين واشنطن وموسكو".

وأوضح أن موسكو تنتظر إجراءات ملموسة، وليس اتهامات بكل الذنوب.

وأضاف: "نحن جاهزون لمناقشة موضوعية للوثائق الروسية التي يجب اعتمادها في أقرب وقت ممكن لاستقرار الوضع في أوروبا".

وتابع: "نحتاج إلى إجراءات ملموسة من الجانب الأميركي، وليس معلومات مضللة واتهامات بكل الذنوب. حان الوقت للتوقف عن سياسة تشجيع الفاشية الفتية التي يجري استعراضها في كييف. التاريخ لا يغفر الأخطاء".

ونصح السفير الروسي نائبة وزير الخارجية الأميركي، فيكتوريا نولاند، التي ألقت باللوم على موسكو في التوتر حول أوكرانيا، أن تكون حذرة في صياغة العبارات في الوقت الذي تجري فيه المفاوضات.

وفي وقت سابق قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إنه "من المبكر" معرفة ما إذ كانت روسيا جادة في خفض التوترات الأمنية مع أوكرانيا بعد المفاوضات الأمنية في جنيف.

بدورها صرحت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الناتو، جوليان سميث، أن الولايات المتحدة لا ترى فرصاً كبيرة للتوصل إلى حل توافقي مع روسيا حول موضوع توسع الحلف إلى الشرق.

(ل د)