برواري: مؤتمر الحوار ساهم في تقريب وحدة الكرد والعرب

انطلقت، يوم أمس، في العاصمة العراقية بغداد، فعاليات المؤتمر العلمي المخصص للحوار العربي الكردي، تحت شعار "نحو حوار عربي كردي ناجح"، بمشاركة 100 شخصية سياسية ومثقفين وأكاديميين من إقليم كردستان والمحافظات العراقية الأخرى.

وحيال المؤتمر، تحدث لوكالتنا نائب رئيس أكاديمية السياسة والفكر الديمقراطي في باشور كردستان، الدكتور كاميران برواري، الذي قال: "إن انعقاد مثل هذه المؤتمرات مهم لتقوية الأواصر بين المكونات وطريق لتحقيق وحدة المكونين الكردي والعربي".

ولفت برواري إلى أهمية انعقاد المؤتمر وقال: "إن انعقاد هذا المؤتمر في غاية الأهمية في ظل الأزمة التي يعيشها الشرق الأوسط، وبشكل خاص العراق؛ لأن النقاشات التي تدار فيها تصبح محل استقطاب المجتمع وحديث جميع الوسائل الإعلامية".

كما تطرق برواري إلى أهم المواضيع التي نوقشت في المؤتمر وقال: "أهم ما شددنا عليه في المؤتمر هو التنسيق بين المكونين الكردي والعربي وتطوير التفاهمات الكردية والعربية والسياسات التي انتهجها الاحتلال على المكونين، بالإضافة إلى دور النساء الكرديات والعربيات في تغيير ذهنية المجتمع".

مؤكداً أن الموضوع الأهم الذي تطرق المجتمعون إليه هو حاجة العراق والشرق الأوسط إلى نظام إداري وخريطة طريق يتمكن فيها الكرد والعرب من تطبيق سياسة مشتركة مع بعضهم البعض".

مضيفاً أن هذا المؤتمر ساهم في تقرير طريق وحدة الكرد والعرب".

واختتم برواري حديثه بالقول "إن انعقاد مثل هذه المؤتمرات يرسل رسالة للعدو أنه مهما شن هجمات على كردستان وقام بإبادة الكرد، فإن الشعب الكردي لن يستسلم لمخططاتهم".

(ك)

ANHA