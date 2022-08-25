وحضر المئات من سكان مقاطعة كوباني اليوم؛ في قاعة مركز باقي خدو للثقافة والفن لحضور أول الأفلام من بين العديد التي تم تصويرها من قبل كومين فلم روج آفا بالتعاون مع هيئة الثقافة والفن في إقليم الفرات في أحياء مدينة كوباني وهو فلم "Gava Şitil Mezin Dibin".

وقبل عرض الفلم ألقى المخرج السينمائي ومخرج الفلم ريكر آزاد كايا كلمةً أمام المئات من الحضور وأوضح فيها أن الفلم صوّرَ بتعب وشقاء أهالي مدينة كوباني

وأهدي الفلم إلى شهيدات قرية شموكة في مقاطعة الحسكة وهن 4 فتيات فقدن حياتهن جراء استهدافهن بطائرة مسيرة تركية في 18 آب/أغسطس الجاري في مركز تعليمي خاص للفتيات يقع تحت رعاية الأمم المتحدة.

مضيفاً "لقد أردنا أن نسلط الضوء على الأطفال الذين عاشوا ويعيشون في أصعب الأوضاع جراء الحروب، لذلك لا يزال الأطفال يعانون هذه الصعاب وكان آخرها استشهاد الأطفال بالقرب من مدينة الحسكة على يد الاحتلال التركي"

وحظي الفلم الذي عرض في تمام الساعة الـ 17:00 من مساء اليوم الخميس بإقبال شعبيٍ كبير، وتتحدث قصة الفلم عن الإدارة الذاتية لسكان كوباني عقب تحرير المدينة والتحضيرات لحرب الشعب الثورية ضد قوى الاحتلال.

هذا ومن المقرر أن تعرض سلسلة أفلام من إنتاج كومين فلم روج آفا وهي "BERFÎN"من إخراج أوزلم أرزبا، فلم "BLACKBERRY SEASON" من إخراج هاشم آيدمر وفلم "BERBÛ" من إخراج سافيناز عفدكي بين الفترة الممتدة من 25 آب الجاري وحتى 15 أيلول القادم في قاعة مركز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني، كما ومن المقرر أن تعرض الأفلام الأربعة في مدن قامشلو، ديريك والحسكة أيضاً خلال الأيام القادمة.

(ز س/د)

ANHA