برقية تهنئة من حركة المجتمع الديمقراطي بمناسبة (عيد آكيتو)

وقالت حركة المجتمع الديمقراطي في برقيتها:

"بمناسبة الأول من نيسان عيد رأس السنة البابلية الآشورية السريانبة الكلدانية (عيد آكيتو ) نتقدم إلى جميع شعوب شمال و شرق سوريا وخاصة الشعب السرياني الآشوري الكلداني بالتهنئة بهذه المناسبة الأصيلة و العريقة في التاريخ.

إن هذا العيد جاء في ظل ما يشهده العالم خلال هذه السنة من مواجهة وتحدٍّ كبيرين ضد هذا الوباء القاتل و المسمى " فيروس كورونا" فإننا نقدر حق تقدير التزام أبناء الشعب الآشوري السرياني الكلداني بالإجراءات و التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والتي بدأت من يوم 23 من شهر آذار من أجل حماية مجتمعنا من خلال اقتصار الاحتفالات في البيوت و المنازل وعدم القيام بأية احتفالات جماهيرية كبيرة.

رغم أن ذلك يؤلمنا كوننا كشعوب نحب أن نحتفل بأعيادنا و مناسباتنا على الطريقة الشعبية من خلال احتفالات جماهيرية ودبكات و رقصات فلكلورية.

كما أننا نؤكد على أنه يجب علينا جميعاً بذل المزيد من الجهود و التعاون والتكاتف جنباً إلى جنب في سائر المجالات من خلال التزامنا وسيرنا على مبادئ فلسفة الأمة الديمقراطية في العيش المشترك و أخوة الشعوب و العمل الدؤوب في سبيل الحفاظ على المكتسبات التي حققتها شعوبنا بفضل دماء شهدائنا الأبطال.

كل عام و أنتم بألف خير".

(ل)

ANHA