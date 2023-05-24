توفيت، أمس الثلاثاء، نوره ملكي حنا عضوة ديوان الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي لإقليم الجزيرة، وعزى مجلس مؤتمر ستار عبر برقية تعزية بوفاة نوره ملكي حنا، جاء فيها:

"ببالغ الحزن والأسى تلقينا أمس الثلاثاء، نبأ وفاة السيدة نوره ملكي حنا عضوة ديوان الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي لإقليم الجزيرة.

السيدة نوره ملكي حنا المنحدرة من مدينة قامشلو، ساهمت منذ بداية ثورة روج آفا في العمل ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية، وتم انتخابها للعمل في مجلس ناحية قامشلو، وبعد ذلك عملت عضوة ديوان الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي لإقليم الجزيرة، وكانت عضوة في اتحاد النساء السرياني.

السيدة نوره كان لها دور بارز ومهم، وعملت على تعزيز ونشر فكر الأمة الديمقراطية بين كافة شرائح المجتمع.

نحن في مجلس مؤتمر ستار، نتقدم بأحرّ التعازي لذويها ولكافة رفاقها في المجلس التشريعي في إقليم الجزيرة، طالبين من الله عز وجل أن يسكنها فسيح جنانه، ومتمنين الصبر والسلوان لذويها".

(ل م)