برقية عزاء من (KCK) لأهالي السليمانية وذوي ضحايا الانفجار

أرسلت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK)، برقية تعزية لأهالي السليمانية وذوي ضحايا انفجار منظومة غاز قرب مجمع سكني، ليلة أمس الخميس، الذي أسفر عن فقدان عشرات الأشخاص من أهالي السليمانية لحياتهم، وأعربت عن مشاطرتها لألمهم وحزنهم.

وجاء في نص البرقية:

"وقع حادث مفجع في أحد منازل حي كاويزا - 2 بمدينة السليمانية، حيث أصبح عدد كبير من أهالي السليمانية ضحايا لانفجار جرة الغاز، هذا الحادث آلمنا كثيراً، كما ترك جرحاً عميقاً في القلب والنفس، كما أننا نكنّ الأمل والمشاعر لأهالي السليمانية الوطنيين، ونشاطر آلام وحزن العوائل، وذوي الوطنيين الذين فقدوا حياتهم والمصابين جراء هذا الحادث.

نعبّر عن تعازينا الحارة لشعبنا الوطني في السليمانية، وخاصة لعائلات وذوي ضحايا الانفجار، نشاطرهم حزنهم وألمهم، لتخلد أرواح الذين فقدوا حياتهم في الجنات، ونتمنى الصحة والشفاء العاجل للجرحى".

(ل م)