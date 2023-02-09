برقية عزاء للإدارة الذاتية بضحايا الزلزال الذي ضرب سوريا

أرسل رئيس اللجنة الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو سيرجيو بينيرو، برقية عزاء للرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بضحايا الزلزال المدمر.

وجاء في البرقية التي أرسلت: "أتقدم أنا وزميلي المفوض هاني مجلي والمفوضة لين ولشمان بأحر التعازي لكم بضحايا الزلازل المدمرة التي ضربت سوريا. ونعبر عن تعاطفنا الكامل مع المصابين والأشخاص الذين فقدوا أحباءهم في الوقت الذي يقوم فيه رجال الإنقاذ بعملهم المشرف والمثير للإعجاب لإنقاذ حياة الناجين المحتملين.

ونعرب عن تضامننا مع الشعب السوري في هذه اللحظات العصيبة".

(سـ)