برميل مازوت التدفئة يباع بسعر 500 ألف ليرة سورية في كري سبي المحتلة

وبحسب المصدر، فإن تجار المادة يبيعون البرميل الواحد للتدفئة بـ 500 ألف ليرة سورية.

وبينّ المصدر أن أغلب أهالي المقاطعة المحتلة لجأوا إلى وسائل التدفئة البدائية كالحطب، أو جمع علب النايلون واستخدامها كوقود لمدافئهم، وسط حالة من الاستياء والتذمر حيال استغلالهم من قبل التجار، وعدم وجود دعم للمواد الأساسية.

هذا ويعاني أهالي المناطق المحتلة أوضاعاً معيشية صعبة وغلاء فاحشاً في كافة المواد الأساسية، وذلك مع انهيار الليرة التركية التي قامت دولة المحتل التركي بفرضها على المناطق التي تحتلها من سوريا.

(ج)

ANHA