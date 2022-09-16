أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، وضع يدها على نشاطات روسنفت النفطية الروسية في ألمانيا، حيث تدير المجموعة النفطية الروسية الكثير من المصافي، من أجل "ضمان" إمدادات الطاقة الوطنية، بحسب وكالة فرانس برس.

وأفادت وزارة الاقتصاد في بيان، بأن فروع "روسنفت" في ألمانيا التي تمثل 12% من القدرات الوطنية لتكرير النفط وضعت تحت "وصاية" الوكالة الوطنية المسؤولة عن إدارة شبكات الطاقة.

وكانت "روسنفت"، قالت الشهر الماضي، إن الاستغناء عن إمدادات النفط الروسية عبر خط أنابيب دروجبا إلى مصفاة شفيدت الألمانية، التي تبلغ طاقتها 240 ألف برميل يوميا وتملكها إلى جانب شركتي شل وإيني، يمكن أن يكلفها "خسارة" 300 مليون يورو سنويا.

وأضافت أن طاقة المصفاة ستنخفض إلى النصف إذا تم تزويدها بالنفط فقط عبر خط أنابيب روستوك.

وتشهد العلاقات الروسية الغربية توتراً كبيرا، وذلك على خلفية التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، والعقوبات الغربية على موسكو نتيجة هذا التحرك، وقطع روسيا لغازها عن أوروبا كرد منها على عقوبات الأخيرة.

(م ش)