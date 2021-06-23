برلين ٢ حول ليبيا يركز على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة

اختتم مؤتمر "برلين 2" حول ليبيا، الأربعاء، بعد ساعات من انطلاقه، وأكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في مؤتمر صحافي على ضرورة إجراء انتخابات في ليبيا، وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

ومن جانبها، قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش "نريد فتح الطريق نحو انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا".

وأضافت وزيرة خارجية ليبيا أن "الاستقرار أمر مهم من أجل إجراء الانتخابات في ديسمبر".

وإلى ذلك، أشارت وكيلة الأمم المتحدة إلى "ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا".

وفي كلمته أمام المؤتمر، قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة: "نريد انسحاباً كاملاً للمرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا".

وشدد الدبيبة على "تجاوز كل العقبات لإجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر".

ودعا الدبيبة المجتمع الدولي "للوفاء بتعهداته تجاه ليبيا، خاصة إجراء الانتخابات"، التي أوضح أنها يجب أن تكون "حرة ونزيهة".

(ي ح)