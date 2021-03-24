برلمانيون: جماعة الإخوان المسلمين تشكل خطرًا على أوروبا

ناقش مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان في الذكرى الخامسة للهجمات الإرهابية التي ضربت بلجيكا عام 2016 خطر إخوان المسلمين على الديمقراطية الأوروبية.

وحمل النشاط عنوان: "تقييم السياسات الأمنية والسياسية.. خمس سنوات بعد التفجيرات الإرهابية في بروكسل، شارك فيه عدد كبير من السياسيين وأعضاء السلك الدبلوماسي، وكبار الشخصيات الأمنية وخبراء مكافحة الإرهاب في أوروبا، إلى جانب شخصيات رفيعة المستوى من وزارة الدفاع والاستخبارات.

وشهد عرض كتاب "نزع الأسلحة- الصراع غير المتوازن في مواجهة الإيدولوجيات الإسلاموية المتطرفة" في البرلمان الفيدرالي البلجيكي في العاصمة بروكسل.

النائب البرلماني البلجيكي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب في البرلمان البلجيكي كون ميتسو أكد أن خطر التهديدات الإرهابية النابعة أساسًا من الجماعات الإسلاموية المتطرفة، وتنظيم الإخوان المسلمين، على وجه التحديد لم ينته بعد وأن أوروبا تواجه أخطارًا عدة أهمها إعادة تشكيل الإسلام السياسي وتدخله في النسيج السياسي.

وأعرب ميتسو عن خوفه من إطلاق سراح أكثر من 400 من المتهمين بالتطرف من السجون البلجيكية وعدم متابعتهم بما يكفي نظرًا لقلة الوسائل القانونية والمادية المتاحة لذلك وكثرة عددهم.

وشدد كون ميتسو على أهمية نشر التوعية لمحاربة التطرف والفكر الإخواني في بلجيكا وسن قوانين مواكبة لذلك ودور السياسيين والمفكرين المهم في هذا المجال، وقدم 50 توصية منها وضع تنظيم الإخوان في القائمة السوداء نظرًا لخطورته.

من جانب آخر، شددت عضوة البرلمان الأوربي اسيتا كانكو على ضرورة تقوية الشرطة الأوروبية "يوروبول" وضرورة التنسيق بين دول الاتحاد وعدم نسيان المجموعات الإرهابية المسلحة في الساحل وعدم ترك فرنسا وحدها لمواجهة ذلك.

أما النائب البرلماني تيو فرانكن وزير الهجرة السابق، فقد اعتبر أن الجماعات الإسلاموية المتطرفة وبشكل خاص جماعة الإخوان المسلمين تشكل خطرًا على أوروبا وقال: تنظيم الإخوان المسلمين هو السبب الأول في نشر الأيدولوجيات والأفكار المتطرفة ويجب التصدي له.

(آ س)