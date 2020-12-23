برلمانيون ليبيون يرفضون قرار برلمان تركيا: طامعة في ثروات بلادنا

وندّد عضو البرلمان الليبي مصباح أوحيدة بقرار البرلمان التركي بتمديد بقاء قوات بلاده في ليبيا لمدة 18 شهرًا، واصفًا ذلك الوجود بـ "الغزو"، وحذّر من عرقلة هذه الخطوة لجهود اللجنة العسكرية (5+5).

وأضاف البرلماني الليبي في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك: "تركيا الغازية تمدد وجودها في ليبيا، وكأن البرلمان التركي هو السد العالي من القرن الماضي، مما سيسبب عرقلة لجهود اللجنة العسكرية (5+5) والانتخابات في ديسمبر 2021".

ودعا البرلماني الليبيين إلى الخروج لطرد كل مرتزق أيًّا كانت جنسيته أو ولاؤه من البلاد ودعم المسارات السياسية والعسكرية وتوحيد مؤسسات الدولة.

وبدوره قال النائب في البرلمان الليبي زيدان الزادمة: "تركيا لا تريد الحل في ليبيا، لأنها تعتاش على الاضطرابات والخلافات"، مستنكرًا الصمت الدولي إزاء هذه التحركات.

وتابع الزادمة: تركيا تسعى من وراء تمديد مهام قواتها على الأراضي الليبية، إلى الحفاظ على مصالحها السياسية والاقتصادية والنفطية ومواصلة الاستحواذ على ثروات ليبيا إلى جانب المحافظة على نفوذها في منطقة الغرب الليبي.

وفي السياق ذاته، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان الليبي علي التكبالي في تصريح سابق "أن هذا القرار البرلماني الذي يستهدف إطالة بقاء تركيا في ليبيا، يسعى من ورائه الأتراك إلى تثبيت أنفسهم وترسيخ وجودهم بين الليبيين، ضاربين بعرض الحائط كل القرارات الدولية والاتفاقات التي تنص على إخراج القوات الأجنبية من ليبيا".

وأضاف التكبالي: "إن تركيا لا تريد السلام في ليبيا ولن تسمح بتقارب الأطراف السياسية ولا بأي تسوية سياسية تتعارض مع مصالحها"، مشيرًا إلى "أن أنقرة بدأت بالفعل في تعزيز وجودها العسكري من خلال الرحلات المكثّفة التي تسيّرها إلى غرب ليبيا لنقل الجنود والعتاد".

(د أ)