برلمانيون إيرانيون: أدبيات الرئيس التركي المثيرة للانقسام غير مقبولة

وأعلن 214 نائبًا في البرلمان الإيراني، في بيان، احتجاجهم على التصريحات الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأكدوا فيه أن أدبيات الرئيس التركي المثيرة للانقسام غير مقبولة.

وكان أردوغان قد ألقى خطابًا، يوم الخميس، في العاصمة الأذرية باكو، قرأ فيها أجزاء من قصيدة لشاعر إيراني من أصل أذربيجاني تتحدث عن تقسيم أرض أذربيجان بين روسيا وإيران في القرن التاسع عشر.

وأثارت تصريحات أردوغان استياء إيرانيًّا، التي استدعت السفير التركي يوم الجمعة للاحتجاج على ما قالت إنها تصريحات تعد "تدخلًا" في شؤون البلاد.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر في وقت سابق "لم يجر إخطار الرئيس أردوغان بأن ما أساء ترديده في باكو يشير إلى الانفصال القسري للمناطق...عن الوطن (الإيراني) الأم"، وأضاف "لا أحد يمكنه الحديث عن منطقتنا الأذرية الحبيبة"، في إشارة إلى المنطقة الواقعة في شمال غرب إيران التي يقطنها أغلبية من ذوي الأصول الأذرية.

وأبدت طهران قلقها من أن تعزز تصريحات أردوغان الميول الانفصالية بين أبناء الأقلية الأذرية في إيران.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية في وقت سابق، أن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، مجتبى ذو النوري موجهًا حديثه إلى أردوغان قال: "إن الحلم بتوسيع نفوذ تركيا في القوقاز لن يتحقق".

وأشار ذو النوري إلى أن أردوغان يريد توسيع نفوذ تركيا في دول مثل أذربيجان وسوريا والعراق والخليج.

وطالب ذو النوري الرئيس التركي بالاعتذار للشعب الإيراني، معتبرًا أن تصريحاته "مسيئة لوحدة أراضي البلاد".

(د أ)