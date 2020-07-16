برلمانيون أوربيون: تركيا تشكل خطرًا على ليبيا وشرق المتوسط

في ظل التوتر بين دول الاتحاد الأوروبي وتركيا على ملفات عدة، منها التنقيب عن الغاز والنفط في المتوسط وليبيا، أعلنت البرلمانية في مجلس النواب الفرنسي ناديا إيسيان أن "الوضع في ليبيا خطير ونتيجة لأخطاء من كل الأطراف".

كما أكدت ناديا إيسيان أن "الإجماع الأوروبي مفقود في ملفات السياسة الخارجية".

إلى ذلك أضافت البرلمانية الفرنسية أن "تصرفات تركيا مستفزة ولا تنسجم مع السياسة الأوروبية"، وقالت إن "العلاقة الأوروبية مع تركيا وصلت إلى مرحلة بالغة التعقيد".

ومن جانبه، قال عضو البرلمان الأوروبي، كوستاس مافريدس إن تركيا تؤدي دورًا شديد الخطورة في ليبيا، داعيًا دول الاتحاد الأوروبي إلى التصدي لأطماع أنقرة في شرق المتوسط.

وأكد مافريدس وهو رئيس اللجنة السياسية للمتوسط " ضرورة فرض عقوبات على تركيا بسبب خرقها حظر السلاح على ليبيا، وتقديمها الدعم للتنظيمات "الإرهابية".

وأشار البرلماني الأوروبي، إلى أن التدخلات التي تقوم بها تركيا في كل من سوريا وليبيا تشكل تهديدًا محدقًا بالأمن الدولي، وهو ما يستوجب تحركًا من أوروبا.

في نفس السياق، أفادت وسائل إعلام محلية في قبرص أن سفينة حفر تركية تواصل التنقيب عن الغاز الطبيعي جنوب غربي السواحل القبرصية.

وتأتي هذه العمليات رغم المطالبات الدولية بوقف عمليات الحفر في هذه المناطق وإدانة الاتحاد الأوروبي لها أكثر من مرة، بل وتهديده باتخاذ إجراءات عقابية ضد أنقرة إذا واصلت توسيع هذه الأنشطة.

(ش ع)