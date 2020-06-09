وقال رئيسا لجنتي الشؤون الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ ونائباهما في بيان مشترك إنّ "الشعب السوري عانى كثيراً، ولمدّة طويلة، في ظلّ الأسد وعرابيه".

وأضاف الجمهوريان جيمس ريش ومايكل مكول والديموقراطيان إليوت إنغل وبوب مينينديز في بيانهم بحسب ما نقلته "أ ف ب" أنّه "يجب على الإدارة تطبيق قانون قيصر بشكل صارم وفي موعده، حتى تصل إلى النظام، ومن يحافظون على وجوده رسالة مفادها أنّ الأسد لا يزال منبوذاً".

وشدّد السيناتوران والنائبان على أنّ الأسد "لن يكون قطّ مسؤولاً شرعياً (...) يجب على النظام وعرّابيه وضع حدّ لقتل الأبرياء ومنح السوريين طريقاً للمصالحة والاستقرار والحريّة".

ويدخل قانون قيصر الذي وقّعه الرئيس الأميركي في كانون الأول/ديسمبر، حيّز التنفيذ في منتصف حزيران/يونيو، وينصّ خاصة على تجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات، ويستهدف القانون أيضاً كيانات روسية وإيرانية تعمل مع نظام السوري.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن كافة المناطق السورية ستتأثر بهذا القانون، على الرغم من أن أميركا أكدت أن مناطق شمال وشرق سوريا مستثناة من العقوبات.

وتعاني سوريا من أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخراً تدابير التصدّي لوباء كوفيد-19. كما أنّ الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر أموالهم، زاد الوضع سوءاً في سوريا.

ومؤخراً انخفضت قيمة صرف الليرة السورية إلى مستويات تاريخية أمام الدولار، ووصلت إلى ما يزيد عن 3 آلاف ليرة مقابل الدولار، بينما يبلغ سعر الصرف الرسمي 700 ليرة مقابل الدولار.

(ح)

ANHA