برلمانية تخاطب حكومة باشور كردستان: لماذا لم يتم إعلان ضحايا القصف التركي كشهداء؟

تتعرض مناطق باشور" جنوب كردستان" للهجمات والقصف التركي بشكل عنيف منذ 15 حزيران 2020 العام الجاري، والذي راح ضحيتها العشرات من المدنيين مستهدفاً في هجماته أماكن التجمعات المدنية.

ومع وقوع العشرات من ضحايا القصف التركي في صفوف المدنيين، إلا إن حكومة باشور كردستان لم تبدي أي موقف يدين بعمليات استهداف المدنيين، أو الاعتراف بالضحايا كشهداء.

وعليه، نشرت البرلمانية عن حزب الوطني الكردستاني شينو آشقي عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك منشوراً عن رد وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في باشور كردستان عن مطالب بإعلان ضحايا القصف التركي كشهداء.

وقالت شينو آشقي، بأن الوزارة رجعت الحجة في مشروع الإستفتاء، فيما ردت بإن لم يمر على المشروع زمن طويل، ولكن قبل مشروع الإستفتاء أين كنتم؟ ولماذا لم يتم إعلان ضحايا القصف التركي كشهداء.

وأشارت، بأنه هناك ضحايا مدنيين للقصف التركي في باشور منذ عام 1991، وإذا بالفعل حجتهم مشروع الاستفتاء، لماذا لم يتم إعلان ضحايا تلك الأعوام لحد الأن كشهداء؟ .

(ش م)