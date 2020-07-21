برلمانيّ ليبي: بعد تفويض البرلمان للجيش لم يعد أمام أردوغان إلّا الرّضوخ

وقال الدرسي في تصريح خاصّ لوكالة أنباء هاوار إنّ "الجيش الليبيّ مستعد لمعركة سرت والجفرۃ، وأنّ الخطوط الحمراء التي رسمها الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي أعطت قوة وزخماً لقوات الجیش اللّيبيّ المرابط على حدود سرت والجفرۃ".

وأضاف عضو مجلس النواب الليبي قائلًا: " أظن أن بعد إعطاء البرلمان المصري الضوء الأخضر للجيش المصري للقيام بعمليات عسكرية خارج، مصر واتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتثبيت الهدنة لم يعد أمام أردوغان والوفاق إلّا الرضوخ والإذعان".

وأعلن البرلمان المصري، الإثنين، في جلسة سرية تفويضه وموافقته على تدخّل القوات المسلّحة المصرية لحماية الأمن القومي المصري على خلفية الأوضاع في ليبيا.

(ي ح)

ANHA