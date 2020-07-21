برلمانيّ ليبي: بعد تفويض البرلمان للجيش لم يعد أمام أردوغان إلّا الرّضوخ

أكّد عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي، أنّ حكومة الوفاق فاقدة للشرعية لعدم منحها الثقة من البرلمان، وأصبحت غير شرعية أيضاً عندما باعت البلاد لتركيا والمرتزقة السوريين، وأشار إلى أنّه وبعد تفويض البرلمان المصري للجيش بالقيام بعمليات خارج الحدود لم يعد أمام أردوغان وحكومة الوفاق سوى الرضوخ.
سياسة 2020-07-21T02:10:00 القاهرة - أماني عزام

وقال الدرسي في تصريح خاصّ لوكالة أنباء هاوار إنّ "الجيش الليبيّ مستعد لمعركة سرت والجفرۃ، وأنّ الخطوط الحمراء التي رسمها الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي أعطت قوة وزخماً لقوات الجیش اللّيبيّ المرابط على حدود سرت والجفرۃ".

وأضاف عضو مجلس النواب الليبي قائلًا: " أظن أن بعد إعطاء البرلمان المصري الضوء الأخضر للجيش المصري للقيام بعمليات عسكرية خارج، مصر واتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتثبيت الهدنة لم يعد أمام أردوغان والوفاق إلّا الرضوخ والإذعان".

وأعلن البرلمان المصري، الإثنين، في جلسة سرية تفويضه وموافقته على تدخّل القوات المسلّحة المصرية لحماية الأمن القومي المصري على خلفية الأوضاع في ليبيا.

(ي ح)

ANHA


إقرأ أيضاً