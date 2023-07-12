برلماني: احتلال تركيا لمساحات كبيرة داخل العراق تهديد لأمن البلاد

وتشن دولة الاحتلال التركي هجماتها بشكل شبه يومي على مناطق وأماكن متفرقة من باشور (جنوب كردستان)، وأسفرت تلك الهجمات عن فقدان العشرات من المواطنين لحياتهم وإصابة آخرين نتيجة القصف المتواصل.

وحول هجمات دولة الاحتلال التركي على باشور كردستان والصمت الحكومي، تحدث النائب العراقي علي الساعدي لوكالة روج نيوز، حيث أكد: إن "الصمت الحكومي جعل تركيا تتمادى كثيراً على سيادة العراق وتنفذ عملياتها بشكل موسع دون أي محاسبة من قبل حكومة بغداد".

وأضاف إن "تركيا تحتل مساحات كبيرة داخل العراق وهذا يعد انتهاكاً سافراً وتهديداً لأمن البلاد، خاصة أن تركيا قامت بإنشاء قواعد عسكرية في مناطق الشمال بهدف السيطرة على منافذ بيع النفط".

وأشار إلى أن "استهداف الغابات في وقت تشهد فيه دهوك حركة سياحية نشطة، هي حركة مقصودة تهدف إلى إضعاف السياحة شمال البلاد".

وتعرّض سفح جبل غاري لقصف تركي عنيف مساء أمس، بالإضافة إلى مناطق في نهلة، منها قريتا بلافة ورشفا التابعتان لقضاء آمدية شمال دهوك.

وأدى القصف الى احتراق مناطق شاسعة من الغابات ومزارع أهالي القرى؛ بسبب عدم قدرة الإطفاء على الوصول إلى هذه المناطق.

(م ش)