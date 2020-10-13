برلماني يوناني: تركيا ليست مخولة بإصدار نافتكس في المنطقة اليونانية

وأوضح عضو البرلمان اليوناني أنجيلوس سيريغوس إن تركيا "ليست مخولة بإصدار نافتكس في هذا المكان بالذات، المنطقة تابعة للسلطات اليونانية منذ السبعينات".

واتهم البرلماني اليوناني خلال مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، مساء الإثنين، أنقرة بالمراوغة، وأضاف: "ليست مسألة من له الحق، السؤال هو لماذا قررت تركيا تنفيذ هذا النشاط غير القانوني، في حين قبل 3 أيام أطلق وزير الخارجية التركي وعودًا لرئيس الوزراء اليوناني أنه سيحدد موعدًا للتفاوض بشأن التنقيب بين الدولتين، لماذا تنقض تركيا هذا الوعد؟".

وتابع: "من وجهة نظر حيادية، هذه المياه متنازع عليها، وبما أنها كذلك، فعلى الدولتين أن تمتنعا عن القيام بأنشطة غير قانونية"، في اتهام لتركيا بارتكاب هذا السلوك.

ورأى سيريغوس، الذي هو أستاذ مشارك في القانون الدولي والسياسة الخارجية بجامعة بانتيون في أثينا أيضًا، أن "تركيا تحاول التدخل في مناطق مختلفة في الشرق الأوسط والبحر المتوسط، سوريا والعراق وليبيا وناغورني قراباخ وأرمينيا. هناك إشكاليات بينها عامل مشترك هو تركيا التي تزعزع الاستقرار في المنطقة".

وفي تصعيد جديد من قبل أنقرة، أعلنت البحرية التركية أن السفينة أوروك ريس ستجري مسحًا زلزاليًّا في شرق البحر المتوسط خلال العشرة أيام المقبلة، وذلك اعتبارًا من الإثنين وحتى 22 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

ومن جهتها أدانت اليونان إرسال تركيا سفينة المسح زلزالي للتنقيب جنوب جزيرة يونانية، ووصفت هذه التصرفات بالعدوانية وغير القانونية.

(س ر)