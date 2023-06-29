برلماني روسي: وزارة الدفاع تعتزم إيقاف تمويل فاغنر

أعلن رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي، أندريه كارتابولوف، أنه تم إبلاغ يفغيني بريغوجين بأن وزارة الدفاع الروسية تعتزم إيقاف تمويل مجموعة "فاغنر"، في حال لم يوقع الأفراد المنضوون فيها عقوداً معها.

وجاءت تصريحات كارتابولوف للصحفيين، وقال فيها إن بريغوجين لم يمتثل لقرار وزارة الدفاع الروسية بشأن العقود، مضيفاً أنه تم إخطاره بأن "فاغنر" لن تشارك في "العملية العسكرية الروسية الخاصة" في أوكرانيا.

وأضاف كارتابولوف بالقول "قبل أيام قليلة من محاولة التمرد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه يجب على جميع التشكيلات المسلحة توقيع عقود معها، وبدأ الجميع باستثناء مجموعة فاغنر بتوقيع العقود".

وتابع بالقول: "لم تمتثل فاغنر لقرار وزارة الدفاع الروسية ورفضت المضي قدما بذلك".

(م ش)