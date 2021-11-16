أعلن مجلس الإعلام الرقمي الكردستاني، خلال بيان له يوم أمس، أنه سيطلق في السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني الجاري حملة هاشتاغٍ؛ لإزالة حزب العمال الكردستاني عن لائحة الإرهاب.

ونشر البرلماني المصري وعضو مجلس النواب ونائب الرئيس العام لحزب التجمع، عاطف مغاوري، منشورًا على صفحاته، على وسائل التواصل الافتراضي، دعا فيه إلى إزالة اسم حزب العمال الكردستاني عن "قائمة الإرهاب".

وقال عاطف مغاوري في منشوره:

"حزب العمال الكردستاني يعبّر عن نشاط القوى الثورية، وهو يصعّد النضال السياسي في تركيا لتأمين حقوق الشعب الكردي. الذين لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم بسبب السياسات التعسفية للعصور العثمانية، ومنذ أن تأسست الجمهورية التركية وإلى الآن.

كما أنه يُطلب من القوى السياسية التركية والعالمية أيضًا إتاحة المجال والفرصة لحزب العمال الكردستاني ليثبت وجوده بالإضافة إلى إزالته عن "قائمة الإرهاب".

أنا على ثقة أن هذا النضال الحافل بالتضحيات العظيمة هو تعبير عن مطالب وأفكار شعوب تركيا، وأن الأهداف الرئيسة موجودة ضمن الدولة التركية، ووفقًا لمقولة المناضل عبد الله أوجلان، من أجل بناء دولة متعددة القوميات ومن أجل بناء القومية الكردية في تركيا التي تضم تحت رايتها جميع القوميات والمذاهب والديانات، وجميع الأعراق في تركيا، ولهذا أظن أنه يجب أن يكون هناك نضال بهذا الشكل وبهذه الأهداف.

ولهذا، فإن إزالة اسم حزب العمال الكردستاني عن لائحة الإرهاب هو عمل رئيس بالنسبة لجميع القوى الساعية إلى تأمين حقوق ومطالب الشعوب وتطلعاتها للحرية والتحرير. كما أن هذا مطلب جميع القوى الثورية وجميع القوى الداعية لبناء المجتمعات المدنية الديمقراطية.

ولهذا، أنا أتفق مع كل الإمكانات بحق حزب العمال الكردستاني في العمل السياسي داخل تركيا مثله مثل باقي القوى وإزالة اسمه عن قائمة الإرهاب، لأن الإرهاب ليس فرعًا من أنشطته. أعتقد أن نضاله هو نضالٌ من أجل الحرية.

تناضل القوى السياسية بطرقٍ وأشكالٍ مختلفةٍ لتحقيق أهدافها ومن بين هذه الأشكال القتال المسلح لإثبات وجودها. كما أنها قدمت الكثير من الدماء والتضحيات وحققت العديد من الانتصارات".

(ر)

ANHA