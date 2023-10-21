برلماني كتالوني: الاعتراف بالإدارة الذاتية ضرورة ديمقراطية

تحدث رئيس لجنة العلاقات الخارجية ونائب رئيس حزب جونست الكتالوني، فرانسيسك دي دالماسيس تيو، إلى وكالتنا بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاعتراف البرلمان الكتالوني بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا (20 تشرين الأول 2021).

"القرار مبني على مواد ديمقراطية"

أوضح دالماسيس تيو أن اعتراف البرلمان الكتالوني بالإدارة الذاتية "ضرورة لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية" وأشار إلى أن بعض القوى الدولية تتناول هذا القرار بشكلٍ خاطئ وتابع حديثه قائلاً: "ومقابل ذلك، قرر البرلمان الكتالوني حماية حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وقريباً سيؤثر هذا القرار على العالم أجمع".

ووصف دالماسيس تيو الموقف الإسباني الرافض لاعتراف كتالونيا بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بـ "الفاشل" وتابع حديثه: "هذا الموقف الإسباني غير منفصل عن علاقات الدولة التركية، مشكلة إسبانيا الرئيسة هي أنها حليف اقتصادي وعسكري للدولة التركية، وهذا التحالف يمنعها من الاعتراف بالإدارة الذاتية والذي يُعد طبيعياً من الناحية الديمقراطية وهو يشير إلى تراجع الديمقراطية، لكن وفي الوقت ذاته فإن كتالونيا تواقة لحماية وتوجيه المبادئ الديمقراطية".

"سيسمح الاعتراف بالكيان السياسي لروج آفا بتوثيق جرائم الدولة التركية"

وأعرب فرانسيسك دي دالماسيس تيو عن قلقه حيال هجمات دولة الاحتلال التركي وقال: "تواصل الدولة التركية هجماتها نتيجة عدم اعتراف الدول الأوروبية بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حتى الآن، وسيسمح الاعتراف بالكيان السياسي بتوثيق جرائم الدولة التركية وانتهاكاتها للقانون بشكلٍ أكبر على الصعيد الدولي".

من هو فرانسيسك دي دالماسيس تيو؟

يشغل فرانسيسك دي دالماسيس تيو منصب نائب رئيس حزب جونتس السياسي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الكتالوني منذ عام 2017، وعمل سابقاً، صحفياً وناشطاً ومناصراً لحقوق الإنسان في البوسنة، وكردستان، وكوسوفا، والكونغو، والبرازيل، وباكستان، وأفغانستان والمكسيك.

(ر)

ANHA