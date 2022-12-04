برلماني كتالوني يعلن تضامنه مع شعوب المنطقة ضد الهجمات التركية

وصل أمس (3 كانون الأول) وفد كتالوني إلى شمال وشرق سوريا من أجل متابعة الأحداث الأخيرة في ظل هجمات الاحتلال التركي ومساندة شعوب المنطقة.

وتألف الوفد من عضو البرلمان الكتالوني روبين واغنسبرغ ونائبه مارك بارباسيل. حيث زار الوفد دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في مدينة قامشلو، واستقبل الوفد من قبل الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية بدران جيا كرد ونائب الرئاسة المشتركة روبيل بهو وعضوة الهيئة الإدارية للدائرة كلستان علي.

وتحدث لوكالتنا البرلماني الكتالوني روبين واغنسبرغ حول الهدف من زيارتهم.

وأشار روبين واغنسبرغ إلى أنه وعلى الرغم من استمرار هجمات دولة احتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، فإنهم يريدون بهذه الزيارة أن يساندوا شعوب المنطقة، وقال واغنسبرغ بأن زيارتهم في هذا الوقت واجب ومسؤولية مشيراً إلى أنهم وشعوب المنطقة حلفاء في نضال الحرية والديمقراطية.

و أشار واغنسبرغ إلى استهداف المدارس والمشافي والمؤسسات المدنية وأوضح بأن دولة الاحتلال التركي تضع حياة آلاف المواطنين في خطر جراء هذه الهجمات.

فيما ذكر البرلماني الكتالوني روبين واغنسبرغ بأن هدف الدولة التركية هو إنهاء مشروع الأمة الديمقراطية وقال بأنه من أجل ذلك دعم شعوب المنطقة هو واجبهم، من أجل أن ينتصروا في كفاحهم لأخذ حقوقهم.

ANHA