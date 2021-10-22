برلماني إيطالي يقدم مقترحاً للبرلمان ضد استخدام تركيا للأسلحة الكيماوية ضد الكرد

قدم البرلماني الإيطالي إيراسمو بالازاتو ملفاً إلى البرلمان يشير فيه تركيا إلى استخدام أسلحة كيماوية ضد مقاتلي الكريلا، مشيرًا إلى أن الاحتلال التركي مسؤول عن انتهاك منهجي للاتفاقيات الدولية.

وأكد بلازاتو في كلمة وجهها لوزارة الخارجية ووزير التعاون الدولي وقال إن الدولة التركية تنتهك الاتفاقيات الدولية.

ولفت البرلماني الانتباه إلى جرائم حرب مثل القتل في التسعينيات، والتعذيب، وإحراق القرى، واحتلال عفرين وكري سبي، وأشار إلى أن أسلحة كيماوية مثل الفوسفور الأبيض تم استخدامها في روج آفا.

وذكر بلازاتو أن هجمات الاحتلال على جنوب كردستان مستمرة منذ 23 نيسان 2021 وأن ​​الأسلحة الكيماوية تستخدم في متينا وزاب وآفاشين.

وذكر بلازاتو أن الحكومة التركية مسؤولة عن الانتهاك الممنهجة للاتفاقيات الدولية.

(م)