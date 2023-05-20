برلماني عراقي: تصريحات صويلو انتهاك للسيادة

أعرب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية جواد البولاني، اليوم، عن رفضه التام لتصريحات وزير داخلية الاحتلال التركي سليمان صويلو حول مهاجمة الحدود العراقية.

وقال البولاني لوكالة روج نيوز إن "البرلمان يرفض أي عمل عسكري تركي على العراق، وهو أمر مرفوض وتجاوز على سيادة البلاد"، مشيراً إلى أن "مثل هكذا تصريحات هدفها واضح لأغراض انتخابية".

وطالب البرلماني العراقي، الحكومة العراقية بضبط حدودها عبر تقديم شكوى إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة ضد تركيا ومخططاتها العنصرية ضد العراق.

وكان وزير داخلية الاحتلال التركي، سليمان صويلو قد ادعى أن حلب تقع ضمن حدودهم في الميثاق الملّي وأنهم سوف يمنحون الجنسية لمن يعيشون هناك وسيسيطرون على الحدود السورية - العراقية.

(م ش)