برلماني عراقي: تركيا تتبع سياسة تعطيش العراق وتنهب حصتنا من المياه

اعتبر عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية النائب رفيق الصالحي، اليوم السبت، منع تركيا إطلاق حصة العراق المائية من نهري دجلة والفرات وسيلة ضغط هدفها تحقيق مآرب أنقرة وأطماعها شمال العراق.

وتحبس الدولة التركية بواسطة سد إليسو مياه نهر دجلة، في الوقت الذي تحبس فيه مياه نهر الفرات بواسطة سد أتاتورك وتمنع تدفقه إلى الأراضي السورية منذ أكثر من عامين، حيث انخفض منسوب مياه الفرات إلى مستويات تاريخية، ما يؤثر على حياة الملايين من السكان في البلاد.

وتستخدم الدولة التركية الأنهار العابرة للحدود في إطار الحرب التي تخوضها ضد الشعبين السوري والعراقي، حيث تسرق دولة الاحتلال التركي حصة البلدين من مياه نهري دجلة والفرات منذ 5 أعوام بنسبة تراوح بين 60 و70%.

وحول سياسات الاحتلال التركي المائية، قال البرلماني رفيق الصالحي لـ"المعلومة"، إن "النظام التركي لا يتوانى عن استخدام كافة الأسلحة المشروعة وغير المشروعة في تحقيق أطماعه ومنها سلاح المياه لتعطيش العراقيين".

وأضاف، إنه "سبق وأن حذرت الحكومة العراقية نظيرتها التركية بقطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع تركيا في حال استمرارها بقطع حصة العراق المائية".

وأكد الصالحي، أن "لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية حريصة على تشريع القوانين التي تساهم في إصلاح القطاع الزراعي ودعم الفلاحين والعمل على إدخال الطرق الحديثة في مجال الري من خلال وضع رؤية شاملة بالتنسيق مع الحكومة والعمل على إنضاج مشاريع القوانين المتعلقة بالقطاع الزراعي".

(س ع)