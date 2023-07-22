برلماني عراقي: تركيا تمادت بقطع المياه عن العراق

رئيس كتلة امتداد وعضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية في البرلمان العراقي حيدر السلامي قال في تصريح لوكالة روج نيوز: إن "هناك اتفاق في مجلس النواب العراقي من أجل اتخاذ خطوات حقيقة من جانب الحكومة تجاه تركيا" وذلك لقطعها المياه عن العراق.

وأضاف السلامي: "نحن دول نتقاسم مياه نهري دجلة والفرات وبالتالي سنسعى كلجنة علاقات خارجية بالضغط على وزارة الموارد المائية للتفاوض بشكل جيد لضمان حقوق العراق المائية"، وأكد أن "تركيا تمادت كثيراً بقطع المياه عن العراق".

وعن سعي البرلمان إلى عقد جلسة لمناقشة الخروقات التركية، تطرق السلامي قائلاً إن "هناك مطالبات لعقد جلسة خاصة بهذا الموضوع واستدعاء الجهات القطاعية المختصة لإيجاد حل فعلي وواقعي لعملية الحصول على حقوقنا المائية".

ويعاني العراق، من أزمة قطع مياه قاسية، ألقت بظلالها على أنهره وأهواره ومن بينها أهوار ميسان إذ تحولت بسبب قطع المياه الى أرض قاحلة تنذر بكارثة بيئية تهدد السكان والتنوع الأحيائي، خاصة الأسماك.

وتحبس دولة الاحتلال التركي بواسطة سد إليسو مياه نهر دجلة، في الوقت الذي تحبس فيه مياه نهر الفرات بواسطة سد أتاتورك وتمنع تدفقه إلى الأراضي السورية منذ أكثر من عامين، حيث انخفض منسوب مياه الفرات إلى مستويات تاريخية، ما يؤثر على حياة الملايين من السكان في البلاد.

وتستخدم دولة الاحتلال التركي الأنهار العابرة للحدود في إطار الحرب التي تخوضها ضد الشعبين السوري والعراقي، حيث تسرق حصة البلدين من مياه نهري دجلة والفرات منذ 5 أعوام بنسبة تراوح بين 60 و70%.

( س ع)