برلماني عراقي: هجمات تركيا مساس بسيادة العراق

تشن دولة الاحتلال التركي بشكل شبه يومي هجمات واسعة على مناطق في باشور (جنوب كردستان)، على الرغم من الدعوات النيابية للحكومة الاتحادية لوضع حد لخروقاتها إلا أن الحكومة تلتزم الصمت.

في هذا السياق، قال عضو البرلمان العراقي شريف سليمان اليوم، لوكالة روج نيوز، "إن سيادة العراق شيء مهم جداً وعلينا الحفاظ عليها، هذا ما نؤكد عليه دائماً ولكن للأسف الشديد بين آونة وأخرى نرى هناك تجاوز من قبل الدول المجاورة على سيادة العراق".

واعتبر سليمان "أن الهجمات على الحدود العراقية من قبل تركيا وإيران أو أي جهة كانت، انتهاك للسيادة الوطنية"، داعيا تلك الدول إلى الالتزام بمبدأ حسن الجوار والاتفاقيات الدولية".

وبخصوص الموقف البرلماني من تلك الاعتداءات أشار سليمان إلى أن جميع النواب أقسموا على الحفاظ على سيادة العراق وهو أمر بديهي، وأكد أن سيادة العراق يجب أن تكون لها الأولوية.

(س ع)