برلماني عراقي: التوغل التركي قضية وطنية وتتطلب تدخل الحكومة المركزية بشكل مباشر

قال عضو اللجنة الخارجية في البرلمان العراقي مثنى أمين في حديث لوكالة روج نيوز، إن "معالجة الهجمات التركية في شمال العراق تأتي من الحكومة المركزية ومؤسساتها وليس وزارة الخارجية فقط"، محملاً "الحكومة المركزية جميع الاعتداءات التركي في العمق العراقي".

وأضاف أن "مجلس النواب ولجنة الخارجية النيابية نددت بالتوغل التركي في شمال العراق لمرات كثيرة ونأمل أن تصب الحكومة اهتمامها بالملف التركي العراقي بشكل كامل".

ورفض جميع الاعتداءات التركية في إقليم جنوب كردستان، داعياً "الحكومة المركزية إلى التدخل بالملف التركي؛ كونها قضية وطنية وتمس أمن البلاد".

أكد عضو تحالف الفتح النائب أحمد رحيم، في وقت سابق، أن تواطؤ هولير وبغداد زاد من خطورة "التوغل" التركي في كردستان، فيما بيّن أن الحكومة العراقية لم تستغل قيمة التبادل التجاري مع تركيا واستعمالها كورقة ضغط لإخراجها.

وقال رحيم في تصريح سابق، إن "توغل القوات التركية في كردستان تسبب في هجرة قرى وتجريف غابات"، مؤكداً وجود "شبه تواطؤ من قبل حكومتي الإقليم وبغداد حيال ما يجري رغم فداحة ومأساة آلاف الأسر العراقية".

(م ش)