برلماني عراقي: عدم وجود حكومة أصيلة سمح لتركيا بمواصلة انتهاك سيادة العراق

وقال عضو مجلس النواب العراقي محمد كريم لوكالة المعلومة العراقية إن "القصف التركي المتواصل على العراق حدث نتيجة عدم وجود حكومة اصيلة وقوية تردع أي محاولة للاعتداء على أرض العراق".

وأضاف أن "ردع الهجمات التركية يحتاج إلى تشكيل حكومة جديدة تتمكن من إيجاد حلول لهذه الانتهاكات المتكررة وتردع أي اعتداء يتعرض له العراق من أي جهة كانت".

وبيّن أن "هناك قضايا ينبغي تداركها ومنها الهجمات التركية التي يجب أن يتم إيجاد حل لها عن طريق الحكومة، وعدم ترك الموضوع أو التهاون معه، كونه سيقود إلى مزيد من الهجمات".

(م ش)