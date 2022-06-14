برلماني عراقي يطالب بالتصدي لمخططات تركيا الاستعمارية: تركيا تسعى لضم كركوك ونينوى إليها

دعا عضو مجلس النواب العراقي أحمد طه الربيعي، اليوم الثلاثاء، لجنة العلاقات الخارجية ورئاسة مجلس النواب بالتحرك نحو وزارة الخارجية لإيقاف التوغل التركي، مؤكداً أن الحلم التركي بضم محافظتي كركوك ونينوى لتركيا لن يتحقق.

وقال الربيعي في حديث لوكالة روج نيوز إن "الحلم التركي بضم محافظتي كركوك ونينوى لن يتحقق وجميع الاعتداءات التركية مرفوضة"، مستنكراً "القصف التركي على شمال البلاد وتهجير السكان".

وأضاف غن "تعطيل مجلس النواب كفصل تشريعي لا يعني عدم وجود مواقف عراقية ضد الاعتداءات التركية المتكررة والتوغل في الأراضي العراقية".

ودعا لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ورئاسة البرلمان بالتحرك نحو وزارة الخارجية لاتخاذ كافة الإجراءات الطرق الدبلوماسية والضغط على التركي بإيقاف جميع تحركاته داخل الحدود العراقية.

وقال إن "تركيا تسعى لإعادة أمجاد الدولة العثمانية من جديد من خلال ضم محافظتي كركوك ونينوى إليها والسيطرة على منابع النفط".

وتسعى الدولة التركية المحتلة لضم المناطق الممتدة من حلب شمال سوريا إلى كركوك والموصل في العراق الواقعة ضمن خريطة الميثاق الملي.

وأتاح الحزب الديمقراطي الكردستاني المتواطئ مع دولة الاحتلال التركي المجال لدولة الاحتلال بالتوغل في الكثير من المناطق في جنوب كردستان وبالأخص في هولير ومناطق أخرى من جنوب كردستان والعراق.

(م ش)