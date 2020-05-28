قال النائب منصور البعيجي، عضو لجنة الزراعة والمياه في البرلمان العراقي في بيان، إنه ينبغي على حكومة بغداد استخدام الملف الاقتصادي للضغط على دول منابع المياه من أجل زيادة حصة العراق المائية، واصفاً الأمر بـ"حرب المياه".

وطالب منصور البعيجي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باستخدام كل الوسائل المتاحة، لا سيما الأدوات الاقتصادية، للضغط على تركيا في ملف المياه.

وناشد البعيجي السلطات العراقية بعدم اتخاذ موقف المتفرج جراء ما يحصل نتيجة "حرب المياه" التي يتعرض لها العراق منذ فترة طويلة من دول المنبع.

وأضاف البعيجي: "يجب أن تزداد حصة العراق المائية من قبل دول المنبع، ذلك لأن حرب المياه لا تقل خطورة عن الحرب ضد مرتزقة داعش، ولأنها ستدمر الزراعة في بلدنا خصوصاً بعد هبوط أسعار النفط بسبب جائحة كورونا".

واعتبر النائب أن تنويع مصادر إيرادات الدولة يعتمد على قطاعات عدة منها القطاع الزراعي، لذلك على الحكومة التحرك سريعاً ضد تركيا لضمان زيادة حصة العراق المائية.

وكانت تركيا قد بدأت قبل عدة أيام بملء خزان سد إليسو، الذي بدأت أنقرة في إنشائه عام 2016 على الحدود مع العراق.

وسيؤدي هذا الأمر عملياً إلى تقليل كمية المياه التي تصل إلى العراق، وهي قليلة بالأصل بحسب ما يقول العراقيون.

ويعد نهر دجلة، إلى جانب الفرات، شريان الحياة بالنسبة للكثير من العراقيين، إذ يغذي النهران محطات المياه، وتُستخدم مياههما لري الحقول على طول ضفتيهما.

(ش ع)